عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كوريا الشمالية : لا توجد دولة اسمها (إسرائيل) حتى تصبح القدس عاصمة لها







أعرب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.



ونقلت وكالات أنباء عن جونغ أون قوله اليوم الجمعة انه “لا توجد دولة اسمها (إسرائيل) حتى تصبح القدس عاصمة لها”.



وتتبنى بيونغ يانغ موقفاً واضحاً مدافعاً عن القضية الفلسطينية لا يعترف بكيان الاحتلال الإسرائيلي.



من جهته جدد الناطق باسم الحكومة الكورية الشمالية موقف بلاده المعلن منذ عام 1988م القاضي بالاعتراف بسيادة دولة فلسطين على كل أراضيها والمؤكد على ان الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

سبأ [08/ديسمبر/2017] بيونغ يانغ – سبأ :سبأ