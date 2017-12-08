اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إفريقيا تمتلك 30 % من الثروات المعدنية في العالم القاهرة – سبأ :

قالت رئيسة الوكالة الإقليمية للاستثمار هبة سلامة التابعة لدول تجمع الكوميسا (اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوبإفريقيا) اليوم إن القارة الإفريقية تمتلك نحو 30 بالمائة من الثروات المعدنية في العالم و8 في المائة من الاحتياطيات النفطية و7 في المائة من احتياطي الغاز.



وأضافت سلامة في تصريحات صحفية أن هذه الاحتياطيات من الثروات الطبيعية تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاديات البلدان الإفريقية وتعزيز فرص النمو وتدعيم مؤشرات التنمية في القارة السمراء.



وأشارت إلى أن ثلثي مجموع الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم توجد بإفريقيا وهو ما يؤكد المؤهلات الزراعية التي تزخر بها القارة والتي تحتاج فقط إلى الاستغلال الأمثل من أجل تأمين احتياجات ساكنيها وضمان أمنها الغذائي.

سبأ [08/ديسمبر/2017]سبأ