مقتل 15 مسلحا في مقاطعتين بشمال أفغانستان [08/ديسمبر/2017] كابول – سبأ:

اعلنت السلطات الأفغانية مقتل 15 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وإصابة 10 آخرون على يد عناصر الجيش الأفغاني في مقاطعتين شمال البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم أن 12 مسلحا من طالبان لقوا مصرعهم، فضلا عن إصابة 10 آخرين في مقاطعة قندوز وذلك خلال عملية تطويق أمس الخميس في منطقة إمام صاحب التي تقع على الحدود مع طاجيكستان.



من جانبها قالت قيادة القوات الخاصة في بيان أن ثلاثة من مسلحى طالبان لقوا مصرعهم اليوم بعد قيام قوات خاصة بقصف موقعهم بضربات جوية في منطقة غورماك بمقاطعة فارياب.



يذكر أن قوات الأمن الأفغانية وقوات التحالف التي يقودها حلف شمال الأطلسي قد عززت من العمليات الأمنية والضربات الجوية ضد المسلحين.

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