وزير الخارجية الروسي: تم القضاء على تنظيم (داعش) في سورية نهائياً [08/ديسمبر/2017] فيينا – سبأ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم القضاء على تنظيم (داعش) في سورية بشكل نهائي .. معتبراً أن البؤر المتبقية لا تشكل أي تهديد وسيتم القضاء عليها.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن “العمل يتواصل مع إيران وتركيا لضمان فعالية مناطق تخفيف التوتر في سورية ولا سيما إدلب ولا تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إدلب بالتحديد”.



وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية جددت في البيان الختامي لاجتماع (أستانا 7) أواخر شهر اكتوبر الماضي تمسكها بوحدة الأراضي السورية والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر مع التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية .



وحول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي جدد لافروف تأكيده “أن هذا القرار يتناقض مع الاتفاقيات الدولية كافة ويقسم المجتمع الدولي لجزأين غير متساويين إطلاقاً”.



وكان ترامب أعلن أول أمس اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب في خطوة تمثل استخفافاً بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

سبأ