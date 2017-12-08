الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس [08/ديسمبر/2017] رام الله _ سبأ:

اكدت الحكومة الفلسطينية اليوم أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن نيته بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة يأتي ضمن التصعيد الذي يدفع الى مزيد من المخاطر في المنطقة.



وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في تصريخ له اليوم من تصعيد الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب والأرض الفلسطينية وفِي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.



وقال المحمود ان إعلان الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية الجديدة وقمع أبناء شعب



فلسطين الذي أوقع أكثر من مائة جريح خلال الساعات الماضية جاء في ظل خطوة الرئيس الأمريكي ترامب ضد عاصمة دولتنا المحتلة.

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