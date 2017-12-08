تراجع طفيف للذهب ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو [08/ديسمبر/2017] لندن - سبأ:

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة لتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو الماضي مع ارتفاع الدولار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1245.66 دولار للأوقية (الأونصة) مقتربا من المستوى المنخفض 1243.71 دولار الذي سجله امس الخميس وهو الأدنى منذ 26 يوليو الماضي.



وانخفض الذهب 2.7 بالمائة هذا الأسبوع في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي والأكبر منذ أوائل مايو.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة إلى 1247.80 دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الاخرى ارتفعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 15.78 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 892.20 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1013.75 دولار للأوقية.

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