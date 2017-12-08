طيران العدوان يرتكب مجزرة ثانية بصعدة راح ضحيتها 15 شهيدا [08/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد 15 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون اليوم في مجزرة ثانية ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 15 مواطن استشهدوا وأصيب أخرين في حصيلة أولية لغارات شنها طيران العدوان على منطقة شعبان في مديرية رازح.



وأشار المصدر إلى أن عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا لا تزال مستمرة في ظل تحليق مستمر لطيران العدوان في سماء المحافظة.



وكان طيران العدوان ارتكب مجزرة صباح اليوم راح ضحيتها ثمانية شهداء جراء ثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار.

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