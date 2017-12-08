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آخر تحديث: الجمعة، 08 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:17:52ص
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  محلي
استشهاد ثمانية مواطنين في استهداف مسجد وسيارات بسحار صعدة
[08/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
استشهد ثمانية مواطنين جراء ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مسجد وسيارات المواطنين ومزارعهم في منطقة بني معاذ ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وتدمير المسجد بالإضافة إلى تضرر واحتراق ثلاث سيارات.

وأدان المصدر هذه الجريمة البشعة واستمرار استهداف المساجد والمواطنين وممتلكاتهم.
سبأ
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