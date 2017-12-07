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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:11:02م
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مجلس التلاحم القبلي يؤكد الوقوف إلى جانب حركات المقاومة الإسلامية
[07/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب وقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس .

وأكد المجلس أن هذه الخطوة إعلان للهيمنة المباشرة على مقدرات الشعوب من قبل أمريكا ضاربةً بكل القيم والمبادئ والحقوق والأعراف والقوانين والإتفاقيات والقرارات الأممية عرض الحائط ، ليثبت النظام الأمريكي المتشدق بالديمقراطية وحقوق الشعوب، مجدداً مدى زيف هذه الإدعاءات الكاذبة.

ودعا المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قبائل وشعوب العالم الحر سيما العرب والمسلمين إلى الإنتفاضة ضد هذا القرار بكل الإمكانات والوسائل المتاحة.

وأكد التضامن والوقوف إلى جانب حركات المقاومة الإسلامية لهذا الكيان الغاصب حتى تحرير كافة المقدسات والأراضي المحتلة.

وطالب قادة الأنظمة العربية والإسلامية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ مواقف قوية وشجاعة وقطع العلاقات مع أمريكا ما لم ترجع عن قرارها، وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة والجهاد المقدس ضد الكيان الغاصب ،بدلاً عن تصويب أسلحتهم وقراراتهم ضد اليمن العربي المسلم.

واعتبر البيان هذا القرار وأداً لما تدعيه وتسميه أمريكا مفاوضات السلام ، لافتاً إلى أن الحل اليوم صار بيد القبائل والشعوب الحرة الرافضة للهيمنة والغطرسة والإستكانة تحت من ضربت عليهم الذلة والمسكنة بعد الإتكال على الله سبحانه .

ودعا البيان الشعب اليمني إلى الخروج المشرف والكبير في مسيرة عصر الغد في باب اليمن تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقدس الشريف ورفضاً للهيمنة والغطرسة الأمريكية الصهيونية.

سبـأ
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