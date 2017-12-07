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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:31:17م
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المكتب السياسي لأنصار الله يؤكد تأييده لانتفاضة الشعب الفلسطيني
[07/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد المكتب السياسي لأنصار الله تأييده لانتفاضة الشعب الفلسطيني وتصعيد غضبه إلى مستوى ثورة تسحق المحتلين وتحرر فلسطين.

وأشار إلى أن اعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لما يسميه إسرائيل قرار يسقط أوهام أن واشنطن يمكن أن تكون وسيطا.. مؤكدا أن قرار ترامب تم بتواطؤ السعودية والإمارات وهما وكران من أوكار المؤامرة على الأمة.

ودعا المكتب السياسي لأنصار الله في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وأن ترد الصاع صاعين.

وقال البيان " نعتقد أن العدوان على اليمن كان إحدى الخطوات التي اتُّخِذت أمريكياً وسعودياً لإنهاء موقف اليمن المتمسك بخيار تحرير فلسطين".

ودعا الفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها وإعادة تفعيل عمليات المقاومة بكل الوسائل الممكنة.

كما أكد المكتب السياسي لأنصار الله، أن أمريكا وإسرائيل تمثلان العدو الأول للأمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

سبـأ
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