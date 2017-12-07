ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:31:17م
قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى تنظيم مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني.
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
المكتب السياسي لأنصار الله يؤكد تأييده لانتفاضة الشعب الفلسطيني
لقاء موسع بإب للسلطة المحلية والوجاهات والمشائخ
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر زحف على الشبكة في نجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء موسع بإب للسلطة المحلية والوجاهات والمشائخ
[07/ديسمبر/2017]
إب - سبأ :

عقد لقاء موسع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح اليوم ضم المجلس المحلي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوجاهات والمشائخ والحكماء بالمحافظة.

ناقش اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان والسبل الكفيلة بتعزيز مواجهته.

وتطرق اللقاء للتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز اللحمة الوطنية ووحدة الصف الداخلي في مواجهة العدوان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المحافظة.

وفي اللقاء جدد المحافظ صلاح التأكيد على أن إب ستظل تفتخر بأنها محافظة السلام بفضل وعي أبناءها وشبابها ووجاهاتها وعلمائها ونخبها السياسية والإجتماعية .

ولفت إلى أن الجميع يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية في هذا الظرف الذي يتطلب العمل من أجل تجاوز كافة الإشكالات الراهنة. .

ودعا إلى الاستمرار في الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن في المحافظة بتعاون كافة شرائح المجتمع.

كما القيت العديد من الكلمات من قبل وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري وعضو مجلس النواب احمد النزيلي ومسؤول العلاقات العامة في المنطقة العسكرية الرابعة صلاح حطبة أكدت خطورة مؤامرات العدوان لنشر الفوضى .. مشيرة إلى أن وعي أبناء اليمن أفشل كافة المؤامرات.

وأكدت الكلمات على أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم الشعبي لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهف الوطن وأمنه واستقراره.

وخرج اللقاء بعدد من الإجراءات منها تشكيل لجان في كل قطاع للنزول ميدانيا إلى المديريات لمساعدة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن وحلحلة المشاكل والقضايا العاجلة ونشر قيم التسامح والإخاء والتكافل الاجتماعي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
المكتب السياسي لأنصار الله يؤكد تأييده لانتفاضة الشعب الفلسطيني
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر زحف على الشبكة في نجران
استهداف تجمعات للمرتزقة وإحراق آلية في موزع بتعز
مصرع العشرات في كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان
إصابة طفلين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة
طيران العدوان يشن أربع غارت على نهم وسنحان
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
الملف الفلسطيني لأنصار الله يدين إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني
الملف الفلسطيني لأنصار الله يدين إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة
[07/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارت على نهم وسنحان
[07/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[07/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز
[07/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بغارتين استهدفتا منزل بمديرية موزع بتعز
[07/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by