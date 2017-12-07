محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بإب للسلطة المحلية والوجاهات والمشائخ إب - سبأ :

عقد لقاء موسع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح اليوم ضم المجلس المحلي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوجاهات والمشائخ والحكماء بالمحافظة.



ناقش اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان والسبل الكفيلة بتعزيز مواجهته.



وتطرق اللقاء للتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز اللحمة الوطنية ووحدة الصف الداخلي في مواجهة العدوان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المحافظة.



وفي اللقاء جدد المحافظ صلاح التأكيد على أن إب ستظل تفتخر بأنها محافظة السلام بفضل وعي أبناءها وشبابها ووجاهاتها وعلمائها ونخبها السياسية والإجتماعية .



ولفت إلى أن الجميع يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية في هذا الظرف الذي يتطلب العمل من أجل تجاوز كافة الإشكالات الراهنة. .



ودعا إلى الاستمرار في الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن في المحافظة بتعاون كافة شرائح المجتمع.



كما القيت العديد من الكلمات من قبل وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري وعضو مجلس النواب احمد النزيلي ومسؤول العلاقات العامة في المنطقة العسكرية الرابعة صلاح حطبة أكدت خطورة مؤامرات العدوان لنشر الفوضى .. مشيرة إلى أن وعي أبناء اليمن أفشل كافة المؤامرات.



وأكدت الكلمات على أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم الشعبي لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهف الوطن وأمنه واستقراره.



وخرج اللقاء بعدد من الإجراءات منها تشكيل لجان في كل قطاع للنزول ميدانيا إلى المديريات لمساعدة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن وحلحلة المشاكل والقضايا العاجلة ونشر قيم التسامح والإخاء والتكافل الاجتماعي.

سبـأ [07/ديسمبر/2017]سبـأ