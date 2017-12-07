محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تلتقي ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر صنعاء - سبأ :

ناقشت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف اليوم مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى بلادنا العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان .



كما ناقش اللقاء دور الصليب الأحمر في الإفراج عن المختطفين في السجون السرية للإمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا الكشف عن المخفيين قسرياً.



وبحث اللقاء إمكانية تقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة من الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء مؤخراً .



و عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن أملها بتحرك الصليب الأحمر في سبيل الضغط على دول العدوان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ، وكذا رفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن .

سبـأ [07/ديسمبر/2017]سبـأ