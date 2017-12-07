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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 09:00:05م
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استهداف تجمعات للمرتزقة وإحراق آلية في موزع بتعز
[07/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :

استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وتم إحراق آلية لهم في مديرية موزع بمحافظة تعز .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة العدوان سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف تجمعاتهم بصواريخ الكاتيوشا في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، مبيناً أنه تم إحراق آلية عسكرية تابعة لهم في المنطقة نفسها .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف جنوب معسكر خالد و تجمعات المرتزقة جنوب مفرق موزع .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين شمال معسكر خالد .

سبـأ
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