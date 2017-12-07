محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف تجمعات للمرتزقة وإحراق آلية في موزع بتعز تعز - سبأ :

استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وتم إحراق آلية لهم في مديرية موزع بمحافظة تعز .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة العدوان سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف تجمعاتهم بصواريخ الكاتيوشا في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، مبيناً أنه تم إحراق آلية عسكرية تابعة لهم في المنطقة نفسها .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف جنوب معسكر خالد و تجمعات المرتزقة جنوب مفرق موزع .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين شمال معسكر خالد .

سبـأ [07/ديسمبر/2017]سبـأ