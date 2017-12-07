محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة طفلين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة صعدة - سبأ :

أصيب طفلان اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح ، فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على مديريات سحار ورازح وكتاف بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً وطفلة أصيبا جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف الذي تعرضت له مديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار و ثلاث غارات أخرى على منطقة الفرع ووادي أبو جبارة بمديرية كتاف ، كما شن غارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح .

سبـأ [07/ديسمبر/2017]سبـأ