محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الملف الفلسطيني لأنصار الله يدين إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني صنعاء - سبأ :

أدان الملف الفلسطيني لأنصار الله، إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني المغتصب ونقل سفارة بلاده إليها.



وأكد الملف الفلسطيني لأنصار الله في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بقاء القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ورمزا للأمة الإسلامية ولا يمكن التنازل عن هذا الحق الشرعي بأي حال من الأحوال.



ودعا البيان الأمة الإسلامية إلى القيام بواجبها في دعم الحق الفلسطيني والوقوف أمام هذه المؤامرة الخبيثة بكل جوانبها وتفعيل المقاطعة في شتى المجالات ودعم المقاومة المسلحة وإمدادها بكل ما تحتاجه وتجريم أي تقارب أو علاقات مع الكيان الغاصب والدول الإسلامية.



وقال" لولا الحالة المزرية التي وصلت إليها الأمة لما تجرأت أمريكا وغيرها على اتخاذ هذا الموقف الخطير والذي يعتبر بحق عار على جبين الأمة".



وأكد البيان الرفض القاطع لمثل هذا الإجراء والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والأحرار في شتى بقاع الأرض لانتزاع الحقوق المغتصبة.

سبـأ [07/ديسمبر/2017]سبـأ