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إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، نظمها الهلال الأحمر بالمحافظة بتمويل الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام تطوير مهارات 25 متدربا ومتدربة من أبناء المجتمعات المحلية بالمحافظة، بمهارات في الإسعافات الأولية وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الصحي لديهم.

وأشاد أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني فؤاد المأخذي بدور الهيئة الإدارية للجمعية في فرع المحافظة في تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة التأهيلية .

فيما أشار رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل وأمين عام الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور عبدالكريم غبش إلى الحرص على تأهيل المجتمع المحلي في الإسعافات الأولية بما يكفل وجود مسعف في كل بيت.

وفي الختام تم تكريم مدربي الدورة خالد حميد الذيفاني ومحمد صالح بجاش والمشاركين بشهادات المشاركة وحقائب إسعافية.

سبأ
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