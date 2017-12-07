ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:51:03م
قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى تنظيم مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني.
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكانا للاحتشاد الجماهيري نصرة للشعب الفلسطيني
رابطة علماء اليمن: قرار ترامب بأن القدس عاصمة الكيان الصهيوني باطلا وظالما
التعليم الفني تعلن تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية للمعاهد الفنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رابطة علماء اليمن: قرار ترامب بأن القدس عاصمة الكيان الصهيوني باطلا وظالما
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


أكدت رابطة علماء اليمن أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، باطلاً وظالماً وسيفتح أبواب جهنم على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في العالم .

واعتبرت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا القرار إمتداداً وتتويجاً لوعد بلفور الظالم، مما سيزيد الشعوب كراهية وعداءً للنظام الأمريكي العنصري الإمبريالي المنحاز كليًّا مع الصهاينة الغاصبين ضد شعبٍ لا زال يعاني من تبعات هذا الوعد المشئوم.

وقالت " تابع علماء اليمن الخطاب المشئوم والقرار الظالم والإعلان العنصري لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي أعلن واعترف فيه زوراً وبهتاناً بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر بكل وقاحة وعنصرية نقل سفارة بلاده إلى قلب مدينة القدس المباركة".

وأضافت" وأمام هذا القرار الباطل والآثم وما تتعرض له القضية الفلسطينية من تآمر عالمي وصمت غربي وتنازلات ومبادرات عربية مذلة ومخزية وكذا ما يتعرض له المسجد الأقصى من قيدٍ يهودي يهدف لتغيير هويته وطمس معالمه الإسلامية فإن علماء اليمن يؤكدون بطلان هذا القرار الظالم ".

وحمل البيان علماء النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القرار .. داعيا إياهم إلى رفضه وإعلان موقفٍ صادق وحاسم من سياسة ترامب العنصرية.

وأكد علماء اليمن أن القدس مدينة عربية إسلامية مباركة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتحول إلى مدينة لليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين شذاذ الآفاق .. داعين العلماء والدعاة والخطباء والمؤسسات العلمائية إلى إستنهاض الشعوب الإسلامية وتحريكها لنصرة القدس والقضية الفلسطينية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي للأمة "أمريكا وإسرائيل".

كما أكد علماء اليمن أهمية تفعيل سلاح المقاطعة الإقتصادية .. معتبرين ذلك أقل واجبٍ .. مشددين على أن أي تعامل اقتصادي مع أمريكا وإسرائيل خيانة لله ورسوله والمؤمنين واستهانة بالمقدسات وخاصة دول النفط التي يتوجب عليها إيقاف إمداد أمريكا بالنفط إن كانت القدس تعنيهم، ولا زالت في قاموسهم وثقافتهم إسلامية.

وأشارت رابطة علماء اليمن إلى أن الجهاد والمقاومة لليهود الصهاينة والتحرك الجهادي من قبل حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية، حقٌّ مشروعٌ تكفله الشريعة الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية .

وحثت الدول والشعوب الإسلامية إلى دعم المقاومة بالمال والسلاح ومناصرتها بكل الوسائل والأساليب .. مطالبة الأمة العربية والإسلامية إلى الإتحاد ونبذ الفرقة وتوجيه الطاقات البشرية والمعنوية والمالية في مواجهة العدو التاريخي للإسلام والمسلمين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكانا للاحتشاد الجماهيري نصرة للشعب الفلسطيني
التعليم الفني تعلن تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية للمعاهد الفنية
قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني
لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في الحفاظ على الأمن والإستقرار
وزارة الأوقاف تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدعو إلى تعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان
طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز
لقاء موسع لقيادة محافظة المحويت يؤكد على وحدة الصف والتصدي للعدوان
إختتام المرحلة الأولى من توزيع السلال الغذائية في الحيمة الداخلية بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز
[07/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بغارتين استهدفتا منزل بمديرية موزع بتعز
[07/ديسمبر/2017]
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[07/ديسمبر/2017]
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
[06/ديسمبر/2017]
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by