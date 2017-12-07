محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم الفني تعلن تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية للمعاهد الفنية





أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية "دور نوفمبر" لطلاب المعاهد الفنية والتقنية للعام الدراسي 2016 - 2017 من يوم 9 ديسمبر الجاري إلى 16 من الشهر نفسه.



وأوضح مدير عام الإمتحانات بوزارة التعليم الفني عادل الخالدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التأجيل يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين في مكاتبها واللجان الإمتحانية بالمحافظات وضمان تنفيذ الإمتحانات بالشكل المطلوب.



وأكد أن جداول الإمتحانات التكميلية التي سيتقدم لها نحو ألف و609 طلاب, وكذا المراكز الإمتحانية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.



يذكر أن الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات يمثلون 11 محافظة موزعين على أربعة مراكز في أربع محافظات.

سبأ [07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ