محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني





دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى تنظيم مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني.



وحث السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في بيان صادر عنه اليوم حول القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة، على استمرار الأنشطة الرامية إلى الاستنهاض ضد أمريكا وإسرائيل وتفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.



ووصف الموقف الأمريكي بشأن القدس خطوة استكبارية عدوانية تمت بتنسيق مع بعض الأنظمة العربية.



وأكد موقف اليمن الثابت في نصرة المقدسات والشعب الفلسطيني .. مشددا على أهمية أن تتظافر جهود أبناء الأمة الأحرار للتصدي للأعداء ومساندة الشعب الفلسطيني.



وقال" غير غريب على أمريكا إقدامها على خطوتها العدوانية، وهي شريكة بالأساس في احتلال فلسطين".. مضيفا " أمريكا راعية الإرهاب والإجرام، وموقفها يثبت من جديد عداوتها للإسلام والمسلمين".



وأكد السيد عبدالملك الحوثي أن أمريكا لا تحترم الأعراف ولا القوانين الدولية والإنسانية.. لافتا إلى أن الموقف الأمريكي جاء في مرحلة انكشاف خيانة بعض الأنظمة العربية كالنظام السعودي والإماراتي.

سبأ [07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ