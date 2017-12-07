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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:51:03م
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وزارة الأوقاف تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد بشدة قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس .

واعتبرت وزارة الأوقاف والإرشاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا القرار إنتهاكا صارخا بحق المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعا وتوطينا للكيان الصهيوني المحتل .

وأكدت رفض مثل هذه القرارات بحق قضية أمة إسلامية .. داعية كافة خطباء وعلماء اليمن إلى التوعية بمخاطر هذا القرار وحق المقاومة في استرجاع الأرض والمقدسات الفلسطينية المحتلة .

كما دعا البيان المجتمع الإسلامي إلى التحرك الجاد لإيقاف ما أقدم عليه ترامب وتقديم كافة سبل الدعم للمقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان ومقاطعة الدول المؤيدة سياسيا وتجاريا حتى استعادة كافة الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى ما سعت إليه إسرائيل عبر عملائها من دول الخليج في نشر الفتن وإشعال الحروب بالمنطقة العربية وإضعاف الدول المتحررة، كما هو حاصل لليمن بشن حرب لقرابة ثلاثة أعوام بتحالف عدوان غاشم تقوده السعودية وتدمير كل سبل الحياة وإرتكاب أبشع المجازر بحق الشعب اليمني .

ولفت إلى أن ما يحصل من حرب وتدمير بسوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول الإسلامية، إنما هو بهدف تمكين الكيان الصهيوني من احتلال ما تبقى من المقدسات والأرض العربية.. مؤكدا أن الواجب المحتم على الأمة الإسلامية هو التصدي للمشروع الصهيوني وأدواته في المنطقة واجتثاثه وترسيخ الأمن والسلام للأمة العربية والإسلامية.

سبأ
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