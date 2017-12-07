ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:51:03م
قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى تنظيم مظاهرات حاشدة، غدا الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني.
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكانا للاحتشاد الجماهيري نصرة للشعب الفلسطيني
رابطة علماء اليمن: قرار ترامب بأن القدس عاصمة الكيان الصهيوني باطلا وظالما
التعليم الفني تعلن تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية للمعاهد الفنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدعو إلى تعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان
[07/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أكدت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة دعمها ووقوفها مع رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، في مواجهة العدوان وتثبيت الأمن والإستقرار في أمانة العاصمة.

ودعت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القوى السياسية الوطنية إلى تعزيز الإصطفاف والتلاحم وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

كما أكدت أهمية وقوف سكان الأمانة إلى جانب الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز وحدة الصف والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والدفاع عن سيادته .. مشيرة إلى ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في تطبيع الأوضاع وتعزيز الأداء الالتزام الوظيفي في المؤسسات وأجهزة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والمديريات.

ودعت قيادة العاصمة سكان صنعاء الشرفاء إلى الحفاظ على النسيج الإجتماعي والسكينة العامة في عاصمة اليمن الموحد والتي تمثل الملاذ الآمن لكل أبناء الشعب اليمني خاصة وأنها تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نازح من كافة محافظات الجمهورية.

وأشادت السلطة المحلية بأمانة العاصمة بالتضحيات التي يجترحها الجيش والأمن واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وسيادته وعزته وأمنه واستقراره.

وأكد البيان أن صمود قيادات وكوادر السلطة المحلية بالأمانة ونجاحهم في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر من العدوان والحصار، أسقط كل الرهانات والمشاريع الخارجية والداخلية ووفرت الخدمات الضرورية لسكان العاصمة في مختلف المديريات.

وأدانت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي بشكل مباشر القصر الجمهوري.

واعتبرت قصف العدوان المتعمد والممنهج لأهم معالم ورمزية الدولة والتاريخ اليمني وأبرز التحف المعمارية على مستوى المنطقة، ليس استهدافا لليمنيين وتاريخهم وحضارتهم فحسب بل اعتداء واستهداف للإرث الإنساني والتاريخ والحضارة والتراث العالمي.

وأشارت قيادة أمانة العاصمة إستمرار العدوان وإصراره على استهداف المعالم التاريخية والمناطق الآهلة بالسكان، يؤكد مدى حقد مملكة الشر على اليمن وتاريخه العريق وخاصة مدينة سام وآزال .

وأوضحت أن تلك الغارات أثرت على المساكن الأثرية المجاورة للقصر الجمهوري والتي تعد امتدادا لصنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وتتميز بطابع معماري وحضاري فريد يعود لأكثر من أربعة آلاف سنة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام دورة في الإسعافات الأولية بصنعاء
اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكانا للاحتشاد الجماهيري نصرة للشعب الفلسطيني
رابطة علماء اليمن: قرار ترامب بأن القدس عاصمة الكيان الصهيوني باطلا وظالما
التعليم الفني تعلن تأجيل الإمتحانات النظرية النهائية للمعاهد الفنية
قائد الثورة يدعو إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني
لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في الحفاظ على الأمن والإستقرار
وزارة الأوقاف تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز
لقاء موسع لقيادة محافظة المحويت يؤكد على وحدة الصف والتصدي للعدوان
إختتام المرحلة الأولى من توزيع السلال الغذائية في الحيمة الداخلية بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز
[07/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بغارتين استهدفتا منزل بمديرية موزع بتعز
[07/ديسمبر/2017]
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[07/ديسمبر/2017]
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
[06/ديسمبر/2017]
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by