طيران العدوان يرتكب مجزرة باستهداف منزل مواطن في منطقة الزهاري بتعز [07/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:

استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على منطقة الزهاري شمال يختل بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن في منطقة الزهاري ما أدى الى استشهاد وإصابة أفراد الأسرة غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأدان المصدر بشدة هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

سبأ