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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:51:03م
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  اقتصاد
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في نوفمبر الماضي
[07/ديسمبر/2017]
روما- سبأ:
أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت قليلا في نوفمبر الماضي عن الشهر الذي سبقه، حيث طغى الانخفاض في أسعار منتجات الألبان على الزيادة الحادة في أسعار السكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 175.8 نقطة في المتوسط في نوفمبر، بانخفاض بلغ 0.5 في المائة عن أكتوبر.

وارتفعت أسعار الأغذية في الأسواق العالمية 2.3 في المائة عن نوفمبر من العام الماضي.

وأنهت السلع الأولية الزراعية فترة تقلبات حادة، وقالت فاو إنها تتوقع أن تظل تلك السلع مستقرة على مدى السنوات العشر القادمة.

ورفعت فاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2017 إلى 2.627 مليار طن، بزيادة 16.8 مليون طن عن مستوى العام الماضي، لترتفع الإمدادات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ورفعت فاو أيضا توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح إلى 754.8 مليون طن، بانخفاض قدره واحد في المائة عن 2016.

سبأ
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