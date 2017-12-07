اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي واشنطن- سبأ:

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يشير إلى تحسن سريع في سوق العمل بالولايات المتحدة.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة انخفض بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 240 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



والأسبوع الماضي هو الأسبوع الـ44 بعد المائة على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970 عندما كانت السوق أصغر حجما.



وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل حيث يقبع معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 17 عاما البالغ 4.1 في المائة.



وانخفض متوسط 4 أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 750 طلبا إلى 241 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

سبأ [07/ديسمبر/2017]سبأ