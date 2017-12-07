عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تعلن القضاء على تنظيم (داعش) في سوريا موسكو- سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا بشكل كامل وإعادة الاستقرار لهذا البلد كان بفضل العمليات العسكرية الروسية.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة القول: إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي موجودون في المناطق التي تقع تحت مسئولية القوات الأمريكية.



وعبر المسئول الروسي –في وقت سابق– عن استعداد موسكو لمساعدة واشنطن في القضاء على بقايا التنظيم في العراق.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد صرح –مؤخرا– بأن العمل المشترك بين روسيا والولايات المتحدة يتطلب مناقشات على أعلى مستوى.

سبأ [07/ديسمبر/2017]سبأ