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ميدفيديف يهاجم قرار اللجنة الأولمبية بمنع روسيا من الظهور في الأولمبياد الشتوي
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ميدفيديف يهاجم قرار اللجنة الأولمبية بمنع روسيا من الظهور في الأولمبياد الشتوي
[07/ديسمبر/2017] موسكو - سبأ:
هاجم رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنع بلاده من المشاركة في دورة ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية بسبب فضيحة المنشطات قائلا إن القرار يهدف إلى تسميم الأجواء في بلاده قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا في ماس المقبل حيث سيسعى الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ميدفيديف في تصريحات بثها التفزيون الرسمي الروسي مباشرة اليوم الخميس "هذه هي السياسة.. اتخذ القرار قبل الانتخابات الرئاسية في بلادنا وهو يهدف إلى خلق أجواء معينة في مجتمعنا.. في الخارج يفهمون جيدا جدا الأهمية التي نوليها في بلادنا للانجازات الرياضية الكبيرة.. بالنسبة للملايين من مواطنينا جاء القرار بمثابة صفعة كبيرة".

وأضاف ميدفيديف الذي كان يتحدث إلى أعضاء الحكومة إن الإدعاءات القائلة بوجود برنامج منشطات برعاية الدولة في بلاده هي "كذبة بينة".
سبأ
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