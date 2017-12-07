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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:21:08م
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  محلي
إختتام المرحلة الأولى من توزيع السلال الغذائية في الحيمة الداخلية بصنعاء
[07/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
اختتمت جمعية صدى النسوية بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء اليوم، المرحلة الأولى من توزيع السلة الغذائية الثالثة والرابعة بتمويل من منظمة طفل حرب في عزلة الحدب بالمديرية.

وفي الاختتام أشاد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام بجهود جمعية صدى ومنظمة طفل حرب، في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتأمين إحتياجاتها من المواد الغذائية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ودعا المنظمات والجمعيات لتقديم الدعم الملموس للمواطنين.. مؤكدا مساندة قيادة المحافظة لهذه المبادرات الإنسانية والإستعداد لتسهيل إيصال المساعدات للمستهدفين.

فيما أكدت مدير جمعية صدى النسوية حياة الحبشي أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار تنفيذ مشروع الأمن الغذائي وفقا للمسح الميداني للأسر الأشد فقرا.

وأوضحت أن المساعدات التي تعد الأولى بعزلة الحدب تضمنت تقديم 951 سلة غذائية في مراحلها.. مشيدة بتعاون قيادة المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.

سبأ
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