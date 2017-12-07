الحرائق تجتاح أحياء منطقة لوس انجلوس الأمريكية [07/ديسمبر/2017] لوس انجلوس- سبأ:

فر أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم اليوم الخميس، في منطقة لوس انجلوس حيث تهدد حرائق اججتها رياح عاتية حي بيل-اير الفخم والفيلات التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.



وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد أعلنت سلطات كاليفورنيا للمرة الاولى حالة الطوارئ القصوى بسبب رياح تبلغ سرعتها حوالى 130 كلم في الساعة في المرتفعات، ما يعرقل بشكل خطير جهود إخماد النيران.



وقال رئيس بلدية لوس انجليس ايريك جارسيتي الليلة الماضية: إن "الناس الاكثر عرضة للخطر موجودون في لوس انجليس" ثاني مدن الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.



وأضاف "قمنا بإجلاء 150 الف شخص في شمال المدينة".



وتهدد الحرائق 12 الف مبنى بعدما ادت الى تفحم 150 منزلا، ودمرت اكثر من 32 الف هكتار من الاراضي خلال يومين في هذه الحرائق التي اطلق عليها اسماء "توماس" و"كريك" و"راي".

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