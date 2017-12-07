محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير ثلاثة آليات عسكرية بموزع وعملية نوعية على مواقع المرتزقة بالوازعية بتعز تعز-سبأ:

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاث آليات عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية موزع ونفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة بالوازعية بتعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تدمير مدرعتين عسكريتين للمرتزقة بعبوتين ناسفتين بالقرب من جسر الهاملي وإحراق آلية أخرى بقصف مدفعي قرب محطة سابحة في مديرية موزع.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبل الكوفية بالوازعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى أنه تزامن مع العملية النوعية تمشيط بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

سبأ [07/ديسمبر/2017]سبأ