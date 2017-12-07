الكرملين: موقف ترامب حول القدس يؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي [07/ديسمبر/2017] موسكو - سبأ:

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، أن قرار الرئيس الأمريكي دوالد ترامب حول القدس لا يساعد على التسوية بالشرق الأوسط ويؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله: "بالفعل، إن التوترات فيما يخص التسوية الشرق أوسطية، وفي المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، تثير قلقا.. ونحن نعتقد بأن هذا القرار الآن لا يساعد على تفعيل التسوية الشرق أوسطية، وبالعكس، كما نرى، يؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي".



كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اليوم الوضع في الشرق الأوسط بعد قرار ترامب حول القدس.

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