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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:21:08م
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
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الكرملين: موقف ترامب حول القدس يؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي
[07/ديسمبر/2017] موسكو - سبأ:
أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، أن قرار الرئيس الأمريكي دوالد ترامب حول القدس لا يساعد على التسوية بالشرق الأوسط ويؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله: "بالفعل، إن التوترات فيما يخص التسوية الشرق أوسطية، وفي المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، تثير قلقا.. ونحن نعتقد بأن هذا القرار الآن لا يساعد على تفعيل التسوية الشرق أوسطية، وبالعكس، كما نرى، يؤدي إلى انقسام في المجتمع الدولي".

كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اليوم الوضع في الشرق الأوسط بعد قرار ترامب حول القدس.
سبأ
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