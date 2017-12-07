ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:21:08م
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في نوفمبر الماضي
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي
روسيا تعلن القضاء على تنظيم (داعش) في سوريا
ميدفيديف يهاجم قرار اللجنة الأولمبية بمنع روسيا من الظهور في الأولمبياد الشتوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع الدولار مقابل الين وبيتكوين تتجاوز 14000 دولار
[07/ديسمبر/2017] لندن- سبأ:
حقق الدولار بعض المكاسب مقابل الين اليوم الخميس حيث استعادت الأسواق العالمية بعض الشهية للمخاطرة إضافة إلى التفاؤل الناتج عن توقعات بأن الولايات المتحدة ستنجح في إقرار برنامج إصلاح ضريبي.

وكان الدولار قد تراجع يوم أمس الأربعاء مقابل الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة تهدد جهود السلام في الشرق الأوسط وقوبلت بتنديد واسع النطاق.

لكن مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية اليوم الخميس أقبل المستثمرون مجددا على شراء العملة الأمريكية التي جرى تداولها بارتفاع 0.3 في المائة خلال اليوم مقابل 112.60 ين.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

ونزل اليورو قليلا إلى 1.1792 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1780 دولار يوم أمس.

وقفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزة 14 ألفا و500 دولار بزيادة نحو 7 في المائة خلال اليوم مواصلة ارتفاعها المفاجئ من مستوى يقل عن 1000 دولار في بداية العام.

وتكبد الدولار الكندي المزيد من الخسائر التي تعرض لها يوم أمس بعدما أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مما يحبط التوقعات برفعها في مطلع العام المقبل.

ونزل الدولار الكندي 0.3 في المائة خلال اليوم وهو أدنى مستوى في 6 أيام عند 1.2835 دولار كندي للدولار الأمريكي.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في نوفمبر الماضي
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي
تراجع أسعار النفط وخام مزيج برنت يهبط الى 62.80 دولار للبرميل
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
استقرار الدولار بعد صعوده والإسترليني يقلص خسائره
استقرار الأسهم الأوروبية وسط تحول من التكنولوجيا للقطاع المالي
ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج
ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بغارتين استهدفتا منزل بمديرية موزع بتعز
[07/ديسمبر/2017]
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[07/ديسمبر/2017]
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
[06/ديسمبر/2017]
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
[06/ديسمبر/2017]
13 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by