ارتفاع الدولار مقابل الين وبيتكوين تتجاوز 14000 دولار [07/ديسمبر/2017] لندن- سبأ:

حقق الدولار بعض المكاسب مقابل الين اليوم الخميس حيث استعادت الأسواق العالمية بعض الشهية للمخاطرة إضافة إلى التفاؤل الناتج عن توقعات بأن الولايات المتحدة ستنجح في إقرار برنامج إصلاح ضريبي.



وكان الدولار قد تراجع يوم أمس الأربعاء مقابل الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة تهدد جهود السلام في الشرق الأوسط وقوبلت بتنديد واسع النطاق.



لكن مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية اليوم الخميس أقبل المستثمرون مجددا على شراء العملة الأمريكية التي جرى تداولها بارتفاع 0.3 في المائة خلال اليوم مقابل 112.60 ين.



وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أعلى مستوى في أسبوعين.



ونزل اليورو قليلا إلى 1.1792 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1780 دولار يوم أمس.



وقفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزة 14 ألفا و500 دولار بزيادة نحو 7 في المائة خلال اليوم مواصلة ارتفاعها المفاجئ من مستوى يقل عن 1000 دولار في بداية العام.



وتكبد الدولار الكندي المزيد من الخسائر التي تعرض لها يوم أمس بعدما أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مما يحبط التوقعات برفعها في مطلع العام المقبل.



ونزل الدولار الكندي 0.3 في المائة خلال اليوم وهو أدنى مستوى في 6 أيام عند 1.2835 دولار كندي للدولار الأمريكي.

سبأ