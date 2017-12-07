محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع شهداء وأد الفتنة بحضور رسمي وشعبي بميدان السبعين صنعاء-سبأ:

شُيع بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء اليوم، شهداء وأد الفتنة بحضور رسمي وشعبي واسع.



تقدم موكب تشييع 58 شهيدا ممن شاركوا في عمليات إسقاط مؤامرة العدوان قيادات في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية وذوي الشهداء.



وثمنت وزارة الداخلية في بيان أُلقي في مراسم التشييع تضحيات قوات الأمن والجيش والقبائل وكل شرفاء اليمن.



وقال البيان " نزف قافلة من شهداء الأمن والجيش واللجان الذين أحبطوا مؤامرة العدوان وأخمدوا نار الفتنة ".



وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار في تثبيت الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون في كل ربوع الوطن.

سبأ [07/ديسمبر/2017]سبأ