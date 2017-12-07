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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:21:08م
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
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إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
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  محلي
تشييع شهداء وأد الفتنة بحضور رسمي وشعبي بميدان السبعين
[07/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
شُيع بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء اليوم، شهداء وأد الفتنة بحضور رسمي وشعبي واسع.

تقدم موكب تشييع 58 شهيدا ممن شاركوا في عمليات إسقاط مؤامرة العدوان قيادات في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية وذوي الشهداء.

وثمنت وزارة الداخلية في بيان أُلقي في مراسم التشييع تضحيات قوات الأمن والجيش والقبائل وكل شرفاء اليمن.

وقال البيان " نزف قافلة من شهداء الأمن والجيش واللجان الذين أحبطوا مؤامرة العدوان وأخمدوا نار الفتنة ".

وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار في تثبيت الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون في كل ربوع الوطن.

سبأ
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