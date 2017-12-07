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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدًا بشأن القدس
[07/ديسمبر/2017] نيويورك - سبأ:


أعلنت البعثة اليابانية التي تترأس مجلس الأمن الدولي أنه من المقرر أن يعقد المجلس صباح غدٍ الجمعة، اجتماعًا طارئًا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وطلبت دول بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي، افتتاح الاجتماع بعرض سيُقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكد الأربعاء معارضته "أي إجراء أحادي".

وقال سفير بوليفيا في الأمم المتحدة ساشا سيرجيو سوليز إن قرار الولايات المتحدة "يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وأضاف أن قرار ترمب "ليس تهديدًا لعملية السلام فحسب، بل إنه تهديد للسلام والأمن الدوليين أيضًا".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مساء الأربعاء اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة واشنطن إليها، وهو ما قوبل بالتنديد والرفض على نطاق دولي واسع.

كما حذرت دول كثيرة من عواقب وخيمة قد تنجم عن الاعتراف.

سبأ
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