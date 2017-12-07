رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 11 ديسمبر الجاري سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نيون / سويسرا - سبأ:







تُسحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا في كرة في الحادي عشر من ديسمبر الجاري بمدينة " نيون " السويسرية .



وقد أكملت أندية ليفربول الانجليزي واشبيلية الإسباني وشاختار الأوكراني وبورتو البرتغال عقد الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بحجز بطاقاتها أمس الاربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



وضمن ليفربول تأهله بفوزه الكاسح على ضيفه سابرتاك موسكو الروسي 7- صفر ورافقه اشبيلية الاسباني بتعادله مع مضيفه ماريبو السلوفيني 1-1 فيما تأهل شاختار بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي متصدر المجموعة السادسة 2-1 وبورتو البرتغالي بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي 5-2.



وانضمت الأندية الأربعة الى تشلسي الانجليزي ومواطنيه مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبرشلونة الاسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي ومواطنه روما وبازل السويسري.

سبأ [07/ديسمبر/2017]سبأ