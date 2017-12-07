عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية والعدو يعترف بمصرع العشرات من جنوده





نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في مختلف الجبهات استهدفت تجمعات ومواقع العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما اعترف العدو السعودي بمصرع وجرح العشرات من جنوده.



وأشار مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العدو السعودي نشر أسماء بعض القتلى والجرحى من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية خلال اليومين الماضيين ، حيث قتل كل من : الملازم حسن الشمري ، الملازم محمد عمر بطاش المرحبي ، الرقيب حسين عيسى عتودي ، النقيب بدر المهيدب ، ابراهيم مرعي إبراهيم راشد الربعي ، محمد موسى حكمي ، وليد محمد الشمري ، عبدالله محمد الكعبي ، عصام ال فضلي ، مريع عبدالله مريع آل جمان ، مسفر علي سعيد آل دشنة الفهري ، إبراهيم أحمد الهتاني الزهراني ، علي البارقي ، عناد بن جزاء عايض الصفياني فيما أصيب كل من : سعد الحامد ، محمد الشمراني ، عبدالله عايض العمري ، عبدالرحمن الزبيدي ، فواز عويض الدحلبي ، احمد يحيی وجعان الغزواني ، سعود عبدالله محمد الاحمري .





وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قعمة الشيخ وتعزيزات الجيش السعودي في مجازة بعسير ، وتم قنص أحد المرتزقة في تبة الخزان قبالة منفذ علب .







وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وأسر العشرات و تدمير ثلاث آليات عسكرية خلال كسر الجيش واللجان زحف لهم قبالة جبل قيس في جيزان ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في جبل سلا .



ولفت المصدر إلى قنص جندي سعودي ، واستهداف تجمعات للجنود بموقع الشرفة في نجران ، كما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في إحدى التباب قبالة منفذ الخضراء.



وسقط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، كما تم تدمير آليتين وإعطاب ثلاث آليات أخرى وقتلى وجرحى من المرتزقة في عملية للجيش واللجان شمال جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون .



وذكر المصدر أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل ، و تدمير مدرعة عسكرية في العقبة بمديرية خب والشعف ومصرع من كانوا على متنها.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع في عيدة الشرقية بجبهة نهم وكبدوا مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح .



ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية باتجاه عدد من المواقع في طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة ومقتل وجرح العديد من المرتزقة ، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بمرتزقة العدوان أمام تبة العلم في جبهة عسيلان .



وفي محافظة تعز نفذ أبطال الجيش واللجان إغارة على مواقع المرتزقة وعمليات قنص في أطراف جبل الهان بجبهة الضباب وقتلى وجرحى في صفوفهم ، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في انفجار لغم أرضي أثناء محاولة تسلل بمحاذاة بوابة القصر الجمهوري .



وأشار المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في الصلو وخسائر بشرية في صفوفهم ، مؤكداً مصرع القيادي المرتزق العقيد عدنان القحطاني القائم بأعمال قائد جبهة الصلو ومسئول العمليات ، و المرتزقة هيثم السنبلي و صادق العليمي و خالد القحطاني و وائل حسن و موسى الجناتي و عدي مختار و مصطفى علي غالب في جبهة الصلو .



واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في الدار الغربي بمنطقة حمير في مديرية مقبنة ، فيما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في الأقروض .



كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون إثر عملية هجومية على مواقع تمركزهم شرق وغرب الخزان في يختل بمديرية المخا ، وتم قنص سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بجبهات تعز .



وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في محطة الدهين والمناطق المجاورة لها بمديرية موزع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم و إحراق آلية عسكرية تحمل معدل 14.5 .



وحسب المصدر انفجرت ثلاث عبوات ناسفة بمرتزقة العدوان أثناء محاولة تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في كرش بمحافظة لحج ما أدى إلى خسائر في صفوفهم ، واستهدف قصف مدفعي معدل رشاش عيار 12.7 شرق كهبوب .



و تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية

[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ