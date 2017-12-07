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مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
[07/ديسمبر/2017]
القدس المحتلة - سبأ:



خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد الفلسطينيون فور انتهاء كلمة ترامب والاعلان عن قراره إلى ساحة المهد في بيت لحم رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بسياسة أمريكا المنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المشاركون في المسيرة أن فلسطين أحوج من أي وقت إلى إعادة اللحمة والوحدة بين الشعب الواحد لمواجهة كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما خرج الفلسطينيون في مدينة رام الله بمسيرة معبرين عن غضبهم الشديد من قرار ترامب حول القدس بينما نظم الفلسطينيون في قلقيلية مسيرة غضب احتجاجا على قرار ترامب انطلقت من ميدان الشهيد أبو علي اياد وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مبنى بلدية المدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بقرار الرئيس الأمريكي الظالم داعين الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدد أمن المنطقة ويمس مشاعر العرب والمسلمين وأكدوا تمسكهم بالقدس عاصمة لدولة فلسطين رافضين كل المواقف التي تمس المدينة المقدسة.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة “إن رسالتنا هذا اليوم هي رفضنا الشديد لهذا القرار الأرعن الذي يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية ويمس مشاعر العرب والمسلمين”.

كما عمت شوارع واحياء محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة المسيرات المنددة بالقرار الامريكي.

إلى ذلك أطفأت أنوار المسجد الأقصى وشجرة الميلاد في بيت لحم اليوم وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس الإضراب في جميع المحال التجارية بالمدينة يوم غد احتجاجا على القرار الأمريكي بحق القدس.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

سبأ
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