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دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
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دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
[07/ديسمبر/2017]
مدريد - سبأ:



فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الملكي بثنائية في وقت مبكر، بهدفين سجلهما بورخا مايورال، وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين الثامنة، و12 على التوالي، وتعادل للفريق الألماني مهاجمه الجابوني إيمريك أوباميانج بالدقيقتين 43، و49 على الترتيب، قبل أن يخطف لوكاس فاسكيز هدف الفوز في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند نقطتين، ليحتل المركز الثالث، ويتوجه لبطولة الدوري الأوروبي، متفوقًا فقط بفارق الأهداف عن أبويل نيقوسيا القبرصي متذيل الترتيب.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي المتصدر بـ 16 نقطة على أبويل بثلاثية دون مقابل.

بدوره، تأهل ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي البطولة بعد الفوز على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، في المجموعة الخامسة.

وأحرز أهداف "الريدز" كلاً من كوتينيو بالدقائق الرابعة من ركلة جزاء، و15 و50 توالياً، وفيرمينو في الدقيقة 18، وماني بالدقيقتين 47، و76 على التوالي، ثم المصري محمد صلاح في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق المدرب يورجن كلوب للدور التالي، بعد تصدره للمجموعة برصيد 12 نقطة، رفقة إشبيلية الإسباني الذي حل في المركز الثاني بـ 9 نقاط، بعد تعادله مع ماريبور السلوفيني بهدف لمثله.

وألحق شاختار دونتسك الأوكراني الخسارة الأولى بمانشستر سيتي الإنجليزي في المسابقة هذا الموسم، عندما تغلب عليه بهدفين لواحد، في المجموعة السادسة.

وأحرز شاختار هدفيه في الشوط الأول عن طريق البرازيلي بيرنارد بالدقيقة 26، ومواطنه ايسمايلي في الدقيقة 32، فيما سجل سيرجيو أجويرو هدف السيتي الوحيد بالدقيقة 92.

ورغم الخسارة، أنهى مانشستر سيتي الذي ضمن تأهله في وقت سابق إلى ثمن النهائي، المجموعة متصدراً برصيد 15 نقطة، مقابل 12 لشاختار الذي تأهل هو الآخر إلى الدور التالي.

وأشرك مدرب مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء في هذه المباراة، يتقدمهم نجم منتخب إنجلترا تحت 17 سنة فيل فودين، والمدافع الشاب توسين أدارابيو، فيما شارك المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس منذ البداية.

ولحساب نفس المجموعة، أخفق نابولي الإيطالي في تحقيق النتيجة المرجوة من مباراته أمام فايينورد روتردام الهولندي على ملعب "دي كويب"، بعد خسارته أمام فايينورد رغم نقصه العددي بهدف لاثنين.

وتوقف رصيد نابولي عند 6 نقاط في المركز الثالث من المجموعة، ولم يكن بإمكانه العبور للدور التالي حتى لو حقق الانتصار.

وتقدم نابولي في نتيجة اللقاء مبكرًا عبر لاعب الوسط بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الثانية، بعد ضربة حرة لُعبت داخل منطقة الست ياردات ووصلت الكرة لديريس ميرتنس، الذي هيأها للاعب الوسط البولندي، الذي أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 33 سجل المهاجم يورجنسن هدف التعادل لفايينورد بعد عمل رائع من بيرجيوس من الجهة اليمنى، ولعب كرة عرضية متقنة على رأس يورجنسن الذي قابلها ببراعة وأسكنها شباك نابولي، ونجح فايينورد في الدقيقة 91 من تسجيل هدف الفوز عن طريق المدافع جوست بضربة رأسية محكمة بعد تفوقه على راؤول ألبيول، لتسكن الكرة شباك الحارس بيبي رينا، ويحقق الفريق الهولندي فوزه الأول والوحيد بدوري الأبطال هذا العام.

وودع لايبزيج الألماني منافسات دوري الأبطال بعدما سقط على ملعبه "ريد بول أرينا" بهدفين مقابل واحد أمام بشكتاش التركي، في المجموعة السابعة.

وسجل هدفي بشكتاش ألفارو نيجريدو من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأندرسون تاليسكا بالدقيقة 90، فيما أحرز نابي كيتا هدف لايبزيج الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 7 نقاط بالمركز الثالث، لينتقل إلى الدوري الأوروبي.

وضمن بورتو البرتغالي الصعود إلى الدور التالي رفقة بشكتاش، بعدما انتصر على موناكو الفرنسي بخماسية مقابل هدفين، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة.

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