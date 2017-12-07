[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد سبعة مواطنين من أسرة صالح أحمد العذري بينهم ثلاثة أطفال وجرح خمسة آخرين إثر غارة على منزلهم بقرية عُذَر في مديرية نهم ، كما استشهد أربعة مواطنين و أصيب ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة المديد بالمديرية .
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية نهم أربع منها على قريتي بني محمد ورمادة إحداهن استهدفت مسجداً و شن غارتين على مدرسة الفوز وإدارة الأمن في المديرية نفسها .
وأصيب أربعة مواطنين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محطة وقود في منطقة النجيبة بمديرية المخا محافظة تعز .
في أمانة العاصمة شن طيران العدوان غارة على الأكاديمية العسكرية و غارة أخرى على كلية الشرطة ، كما شن غارة على حي الكميم .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مبنى إدارة التربية بمنطقة شمسان في مديرية مبين بمحافظة حجة و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي .
وذكر المصدر أن العدوان استهدف بأكثر من 150 صاروخاً وقذيفة مدفعية مديريتي رازح و شدا الحدوديتين ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية .
ولفت المصدر إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء القصف الصاروخي والمدفعي على مديرية رازح في محافظة صعدة ، في حين شن طيران العدوان أربع غارات على معسكر الصيفي في مدينة صعدة وغارة على منطقة مندبة بمديرية باقم .
سبأ