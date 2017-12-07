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آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:16:50م
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
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صورة أرشيفية
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد سبعة مواطنين من أسرة صالح أحمد العذري بينهم ثلاثة أطفال وجرح خمسة آخرين إثر غارة على منزلهم بقرية عُذَر في مديرية نهم ، كما استشهد أربعة مواطنين و أصيب ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة المديد بالمديرية .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية نهم أربع منها على قريتي بني محمد ورمادة إحداهن استهدفت مسجداً و شن غارتين على مدرسة الفوز وإدارة الأمن في المديرية نفسها .

وأصيب أربعة مواطنين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محطة وقود في منطقة النجيبة بمديرية المخا محافظة تعز .

في أمانة العاصمة شن طيران العدوان غارة على الأكاديمية العسكرية و غارة أخرى على كلية الشرطة ، كما شن غارة على حي الكميم .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مبنى إدارة التربية بمنطقة شمسان في مديرية مبين بمحافظة حجة و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي .

وذكر المصدر أن العدوان استهدف بأكثر من 150 صاروخاً وقذيفة مدفعية مديريتي رازح و شدا الحدوديتين ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية .

ولفت المصدر إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء القصف الصاروخي والمدفعي على مديرية رازح في محافظة صعدة ، في حين شن طيران العدوان أربع غارات على معسكر الصيفي في مدينة صعدة وغارة على منطقة مندبة بمديرية باقم .

سبأ
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