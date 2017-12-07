ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:16:50م
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال خلال الساعات الماضية .
مسيرات فلسطينية تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
خرج آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم في مسيرات تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية والعدو يعترف بمصرع العشرات من جنوده
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
المشترك: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية
كوريا الديمقراطية: تهديدات واشنطن تجعل الحرب حتمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الثورية العليا: قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس عدوان جديد على الأمة
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بأشد العبارات قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. معتبرا هذه الخطوة عدوانا أمريكيا جديدا على الأمة العربية والإسلامية، وحلقة جديدة من حلقات الاعتداءات الأمريكية على حق المسلمين عامة والعرب والفلسطينيين خاصة.

وقال : " بينما يحتفل المسلمون في العالم بمناسبة ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذت الإدارة الأمريكية تستهين بمشاعر المسلمين بانتهاك قدسية مسراه الطاهر، والاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الغاصب إسرائيل، وإقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في خطوة همجية عدوانية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادئه ومقاصده وما يسمى بالشرعية الدولية".

وأشار رئيس الثورية العليا إلى أن الإدارة الأمريكية ما كان لها أن تقدم على هذه الخطوة إلا مع تواطؤ بعض الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام السعودي وحلفائه في العدوان الأمريكي على اليمن، والذين كشف صمود الشعب اليمني علاقاتهم المشبوهة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأنهم ليسو سوى أدوات لتنفيذ الأجندة الأمريكية، ومن ضمنها تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رفض هرولة تلك الأنظمة غير المقبولة وغير المسبوقة للتطبيع مع إسرائيل، ومحاولات تلك الأنظمة العميلة عزل حركات المقاومة.

وجدد رئيس الثورية العليا التأكيد على تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، وموقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن مدينة القدس كانت وستبقى حقا إسلاميا وعربيا وفلسطينيا، وستكون عاصمة الدولة الفلسطينية.

كما جدد التأكيد على استعداد الشعب اليمني للدفاع عن المسجد الأقصى، والتضحية في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، حتى وإن استمر عليه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي وإن أطبق عليه الحصار وفتكت به المجاعة والأمراض، لأنه شعب الإيمان ويمن الإيمان والحكمة والصمود والحرية.

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا الفلسطينيين إلى أن يحذوا حذو الشعب اليمني الذي يعتمد اليوم على نفسه بعد الله تعالى، والذي رغم الحصار الجائر والقتل والتدمير استطاع أن يصمد ويواجه ويتحرك، وأن يكون موقفه هو الموقف الأعلى والمنتصر.

كما دعا الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار، ومقاطعة المنتجات والبضائع الأميركية والإسرائيلية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية والعدو يعترف بمصرع العشرات من جنوده
المشترك: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة في خب والشعف بالجوف
مصدر بالخارجية يؤكد رفض الجمهورية اليمنية لقرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
وزارة الأشغال تهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بوأد الفتنة
مصدر مسؤول يدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بكسر زحفين وعمليات نوعية بتعز
العدوان السعودي على اليمن
عشرات الشهداء والجرحى بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[07/ديسمبر/2017]
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
[06/ديسمبر/2017]
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
[06/ديسمبر/2017]
13 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
[06/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين وتدمير منازل ومسجد بثمان غارات بمديرية نهم
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by