ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:17:32ص
مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مالية في بيت عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي
كشف مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ الوطني عن ضبط كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت المدعو على عبدالله صالح وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.
بوليفيا تعلن عزمها دعوة مجلس الأمن لجلسة حال إعلان ترامب إعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
أعلنت بوليفيا اليوم الاربعاء عزمها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة علنية في حالة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقراره بنقل سفارة واشنطن إليها .
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
مصدر بالخارجية يؤكد رفض الجمهورية اليمنية لقرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
وزارة الأشغال تهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بوأد الفتنة
مصدر مسؤول يدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر بالخارجية يؤكد رفض الجمهورية اليمنية لقرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس
[07/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ :
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إدانة ورفض الجمهورية اليمنية، لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف واعترافه بها عاصمة للكيان الصهيوني.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاك للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وتمهد لمرحلة جديدة من الغطرسة الصهيونية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وقال " إن اعتراف الإدارة الأمريكية الحالية بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني يظهر وبجلاء أن تلك الإدارة ليست وسيطا أمينا للسلام كما تدعي بل وتلعب دورا مشبوها ومشجعا على تفجير الأوضاع في المنطقة، بل ويتعارض مع مواقف دولية عديدة بما في ذلك دول حليفة لواشنطن.

وحذر المصدر من تبعات هذا القرار الذي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين حيث سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يقف تأثيرها على المنطقة العربية بل ستتأثر بها مناطق عدة من العالم.

وأضاف" إن هذا القرار الخاطئ يعتبر فضيحة للموقف الأمريكي الذي راوغ لفترة طويلة تحت مسمى رعاية السلام في المنطقة، ولكنه في حقيقة الأمر تم بعد تهيئة الظروف والمواقف العربية لدول عدة وأن الإدارة الأمريكية استلمت مئات المليارات ممن يدعون حماية الإسلام ثمنا للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتمهيدا لتطبيع تلك الدول الأوضاع معها".

وشدد المصدر على وضع مدينة القدس الشريف والتي لها مكانة خاصة لدي جميع الديانات السماوية، وسعى المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية على التأكيد بأهمية الوصول لحل متوازن لها مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا المصدر المسؤول مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للاضطلاع بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وعدم اغتصاب المزيد من أراضيه .

كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للوقوف ضد هذا القرار وعدم الاستمرار في شرعنة ما تمارسه دول أعضاء فيها من أعمال عدوانية سافرة بحيث تم توظيف الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية لخدمة أطماع تلك الدول والخروج عن ميثاقي نشأتهما كما يحدث حاليا من تبرير لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على الشعب اليمني ومحاصرته لما يقارب الآلف يوم.


سبأ
  المزيد من (محلي)
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
وزارة الأشغال تهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بوأد الفتنة
مصدر مسؤول يدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بكسر زحفين وعمليات نوعية بتعز
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مالية في بيت عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي
13 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
مصرع وأسر العشرات من المرتزقة وتدمير ثلاث آليات بكسر زحف لهم بجيزان
مصدر محلي ينفي إستهداف محافظ تعز عبده الجندي
العدوان السعودي على اليمن
إرتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في نهم إلى 12 شهيد وجريح
[06/ديسمبر/2017]
لقاء بحجة يناقش تعزيز وحدة الصف ودعم وإسناد الجبهات
[06/ديسمبر/2017]
13 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
[06/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين وتدمير منازل ومسجد بثمان غارات بمديرية نهم
[06/ديسمبر/2017]
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by