[06/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
هنأت قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق والقطاعات والوحدات التابعة لها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد بوأد الفتنة الداخلية واستتباب الأمن والاستقرار.
وأشادت قيادة وموظفي الوزارة والقطاعات والوحدات التابعة لها بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف المواقع وجبهات العزة والشرف.
وأكدت على أهمية تعزيز الأصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان الذي يستهدف الوطن وأمنه واستقراره.. راجين من الله عز وجل أن يحفظ اليمن حرا عزيزا عصيا على كل المؤامرات.
سبـأ