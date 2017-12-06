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ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس
[06/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدان ناطق حكومة الإنقاذ وزير الإعلام أحمد حامد بشدة قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. مؤكدا أن هذا القرار الأمريكي الخطير يعد انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة الإسلامية وتأييدا للكيان الصهيوني في احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية .

وأكد ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رفض اليمن القاطع قيادة وحكومة وشعبا لهذه الخطوة العدوانية التي تؤيد كيان إجرامي غاصب ومحتل وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم وكل المسلمين في العالم وتعتبر تصعيداً خطيراً في مسار قضية الأمة المركزية.

وفيما أعتبر وزير الإعلام هذا القرار مغامرة حمقاء ستسقط مفاعيلها كون الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض، أشار إلى أنه ليس إلا امتداد لمشروع أمريكا وإسرائيل في المنطقة الذي يهدف إلى تقسيم وتفتيت الدول العربية والإسلامية لصالح إسرائيل وابتلاع الأرض في ظل تواطئ مؤسف من بعض الأنظمة العربية العميلة.

وجدد التأكيد على تضامن اليمن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته المطلقة له وان قضية القدس والقضية الفلسطينية تخص الأمة الإسلامية جمعاء ولا تخص الفلسطينيين وحدهم.. مؤكدا أن خيار المقاومة والكفاح حتى الاستقلال هو الطريق الوحيد لاسترجاع الحق المغتصب.

ودعا وزير الإعلام كافة أبناء الأمة الإسلامية دولاً وشعوب للتحرك الجاد والمسؤول لرفض هذه الخطوة وإدانتها وقطع الطريق أمامها ودعم الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل المتاحة لاسترجاع كل شبر من أرض فلسطين كحق طبيعي ومنطقي وضروري تكفله الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بكل أنحاء العالم.



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