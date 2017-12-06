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مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بكسر زحفين وعمليات نوعية بتعز
[06/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين لمرتزقة العدوان، فيما نفذوا عمليات نوعية في تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة في الصلو، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية إستهدفت مواقع تمركزهم شرق وغرب الخزان في يختل.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب العشرات في كسر زحف لهم في الأقروض.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في محطة الدهين والمناطق المجاوره لها بموزع.

وذكر المصدر أنه تم إحراق آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان تحمل معدل 14.5، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم خلال العملية.

سبـأ
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