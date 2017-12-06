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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:27:36م
مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مالية في بيت عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي
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مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مالية في بيت عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي
[06/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

كشف مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ الوطني عن ضبط كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت المدعو على عبدالله صالح وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.

وقال المصدر " بانه في ظل الأزمة القائمة والحصار المفروض على الشعب اليمني وما خلفه من أزمة خانقة وعجز في القدرة على سداد الرواتب فإننا من منطلق المصلحة الوطنية وحرصا على تخفيف معاناة الشعب ورفدا للبنك المركزي بصنعاء باي متاح نعلن بانه تم ضبط كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت المدعو على عبدالله صالح وسيتم تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي بصنعاء في محاضر رسمية ومتلفزة كونها من أموال الشعب على أمل أن تسهم في رفد الخزينة العامة وبما يسهم في صرف الراتب".

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الجهات الرسمية مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لزعيم ميليشيات الخيانة .. محذرا أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات فان عليه المبادرة وسرعة تسليمها مالم فانه يعرض نفسه للمساءلة.

ودعا المصدر الدول والجهات النقدية في الخارج إلى التعاون في إعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركز المركزي بصنعاء باعتبارها أموالا للشعب اليمني.

وأشار المصدر إلى أن العتاد والأسلحة والذخائر المضبوطة تم استلامها من قبل وزارة الدفاع للإسهام في رفد الجبهات ومواجهة العدوان ومرتزقته.

سبـأ
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