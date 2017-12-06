[06/ديسمبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.13 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
حجة 6 ديسمبر 2017م (سبأ)- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.
سبـأ