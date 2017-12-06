مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مالية في بيت عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي كشف مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ الوطني عن ضبط كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت المدعو على عبدالله صالح وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.