محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وأسر العشرات من المرتزقة وتدمير ثلاث آليات بكسر زحف لهم بجيزان جيزان - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم وتدمير ثلاث آليات عسكرية في كسر زحف لهم بجيزان.



وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس بجيزان.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير ثلاث آليات عسكرية وأسر العشرات من المرتزقة خلال كسر الجيش واللجان زحفهم قبالة جبل قيس.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين في جبل سلا بجيزان.

سبـأ [06/ديسمبر/2017]سبـأ