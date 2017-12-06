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اللجنة الأمنية بالجوف تناقش سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة
[06/ديسمبر/2017]
الجوف - سبأ :

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ سام علي الملاحي، الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة.

وفي الإجتماع دعا المحافظ الملاحي الأجهزة الأمنية والجهات المختصة القيام بواجبها وتقديم خطة عمل لستة أشهر قادمة يتم فيها التركيز على الشباب واستغلال أوقات فراغهم بما يفيدهم والعمل على تقنين الخطاب الديني والسياسي بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة الصف.

وأشاد الملاحي بالمواقف المشرفة لأبناء الجوف ودورهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال.

وثمن المحافظ الملاحي دور الأجهزة الأمنية بإفشالها مؤامرة العدوان التي حيكت ضد الوطن وإخماد الفتنة.

وأقر الإجتماع وضع آلية لتفعيل الجهات الرسمية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام من مهامها والعمل على توفير متطلباتها.

وتطرق الإجتماع إلى أوضاع الموقوفين بالسجون والجوانب المتصلة بتوفير إحتياجاتهم وتقديم الرعاية والتأهيل لجميع النزلاء.

وأكد المجتمعون، على وحدة الصف الداخلي والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة وتمزيق النسيج الإجتماعي وأن الأولوية هي في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

سبـأ
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