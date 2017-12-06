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بوليفيا تعلن عزمها دعوة مجلس الأمن لجلسة حال إعلان ترامب إعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
[06/ديسمبر/2017] نيويورك – سبأ :






أعلنت بوليفيا اليوم الاربعاء عزمها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة علنية في حالة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقراره بنقل سفارة واشنطن إليها .

وقال سفير بوليفيا في مجلس الأمن ساشا سيرجيو سوليز في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز إنه سيكون ”قراراً متهوراً وخطيراً يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

واضاف السفير البوليفي ان القرار "سيضعف أيضاً أي جهد للسلام في المنطقة وسيحبط المنطقة برمتها“.

وكان مسئولون امريكيون اعلنوا في وقت سابق عزم ترامب إعلان اعتراف الولايات المتحدة اليوم بمدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان العدو الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها .

سبأ
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