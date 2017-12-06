عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تحذر من إقدام الرئيس الامريكي الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني







حذرت الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء من الخطوة التي يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني .. مؤكدة ان ذك سيعقد الوضع في الشرق الاوسط .



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين "ترى روسيا أنه من السابق لأوانه التعليق على احتمال اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة (لإسرائيل) ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تعقيد الوضع هناك".



واضاف المتحدث رداً على طلب التعليق على اعتزام الولايات المتحدة القيام بهذه الخطوة وعواقبها انه "عشية، كان لدى الرئيس سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية. الوضع صعب، وفي المحادثة مع (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس، فإنه بالضبط، أعرب عن القلق إزاء هذا الوضع واحتمال تعقيد هذا الوضع".



وأضاف "نحن لا نود الحديث عن تلك القرارات التي لم يتم الإعلان عنها بعد".

سبأ [06/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ :سبأ