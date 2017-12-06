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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:39:32م
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صورة أرشيفية
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين وتدمير منازل ومسجد بثمان غارات بمديرية نهم
[06/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:






استشهد أربعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بينهم نساء وأطفال اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منزلا بمنطقة المديد بمديرية نهم.

وأوضح مصدر أمني بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن بمنطقة المديد ما أدى إلى استشهاد أربعة من أفراد الأسرة وإصابة ثلاثة آخرين كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات استهدفت منازل المواطنين بقرية عيال محمد ومنطقة رمادة ودمرت مسجدا، كما شن طيران العدوان غارتين على مدرسة الفوز وإدارة الأمن بمديرية نهم.

سبأ
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